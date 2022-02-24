عاجل- رسالة مهمة من سفارة مصر بكييف للمصريين فى أوكرانيا (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أصدرت سفارة مصر بكييف، بيان اليوم الخميس للمواطنين المصريين المقيمين فى أوكرانيا، وذلك فى ضوء تطور الأزمة الأوكرانية وفرض الأحكام العرفية وغلق المجال الجوى وكذلك القطارات.





ودعت سفارة مصر بكييف المصريين المقيمين إلى عدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات الصادرة من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع. وأضافت السفارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس، أنها ستقوم بموافاة أبناء الجالية بأية تعليمات إضافية من خلال الموقع. يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

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