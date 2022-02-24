كامل الوزير يبحث التعاون فى مشروعات النقل صديق البيئة مع المجر (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجرى بمقر وزارة النقل، بحضور السفير المجرى بالقاهرة ورؤساء هيئات السكك الحديدية والنقل النهرى ووادى النيل للملاحة النهرية.





وأعرب وزير النقل عن سعادته بزيارة وزير خاريجة وتجارة المجر لوزارة النقل، مؤكدا الشراكة والتعاون الإيجابى والقوى مع الحكومة المجرية والشركات المجرية وأن هذا يعكس العلاقه القوية والوطيدة بين القياده السياسيه فى البلدين، مشيرا إلى أهمية صفقة 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتى وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية المجرية والتى تشمل توريد 670 عربة من المجر و630 عربة من روسيا إذ بلغ عدد العربات التى وصلت حتى الآن إلى مصر 620 عربة، لافتا إلى أنها الصفقة الاكبر فى تاريخ السكك الحديدية المصرية وأنها ساهمت فى إحداث نقلة كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأعرب وزير الخارجية والتجارة المجرى عن سعاته بزيارة وزارة النقل، مؤكدا أن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربه سكة حديد جديد لصالح سكك حديد مصر التى تم توقيعها بين مصر وروسيا والمجر هى جزء من قصة نجاح للشراكة بين الاطراف الثلاثة وهى أكبر مشروع لقطاع صناعة النقل فى المجر موجها الشكر لوزير النقل على الدعم المستمرللتعاون المشترك فى مجال النقل.

وأضاف وزير الخارجية والتجارة المجرى نتطلع الى مزيد من التعاون مع الجانب المصرى وتنفيذ برنامج تعاون مشترك طويل الأمد بين الجانبين خصوصا وأن الحكومة المجرية تولى أهمية كبيرة لإستثمارات الشركات المجرية فى الخارج وتقوم بتمويلها مؤكدا اهتمام الحكومة المجرية بإنشاء مصنع خاص بتصنيع عربات السكك الحديدية فى مصر لتلبية حجم الطلب فى السوق المصرى ثم الانطلاق لتلبية احتياجات الدول الافريقية من عربات الركاب.

وأد وزير النقل أن القيادة السياسية وجهت بضرورة توطين صناعة النقل فى مصر من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال وأن وزارة النقل ترحب بالتعاون المستقبلى مع الجانب المجرى فى هذا المجال خاصة مع النهضة الكبيرة التى يشهدها قطاع النقل فى مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لوضع تصور نهائى لهذا التعاون المشترك فى مجال توطين صناعة السكك الحديدية فى مصر.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون المشترك فى مشروعات النقل النهرى فى إطار خبرة الجانب المجرى المميزة فى هذا المجال والاستغلال الأمثل لمنظومة النقل النهرى عبر نهر الدانوب وتيزا ودرافا والتى تتميز بوجود موانىء نهرية وعمليات شحن كبيرة للبضائع، وأعرب وزير النقل عن التطلع الى التعاون مع الجانب المجرى فى هذا المجال خصوصا مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الاخضر والتى من ضمنها النقل النهرى المستدام الصديق للبيئة، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة للجانبين لتحقيق تعاون مشترك فى هذا المجال والإعلان عنه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم ليمثل استمرارا للتعاون المثمر والإيجابى المشترك فى مجالات النقل المختلفة.

وأكد الجانبان على تكثيف اللقاءات بين الجانبين لوضع أفضل النماذج والآليات لتفعيل هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.