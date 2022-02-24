أشرف العربي رئيسا لمعهد التخطيط

كشف الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور أشرف العربي أستاذ الاقتصاد ووزير التخطيط والإصلاح الإداري السابق رئيسا للمعهد لمدة أربع سنوات أعتبارا من أول مارس 2022.

وكان الدكتور أشرف العربى قد كتب على صفحته على الفيسبوك: "الحمدلله، عدت مؤخرًا إلى وطني الحبيب مصر، لأتشرف اعتبارًا من أول مارس القادم بتولي منصب رئيس معهد التخطيط القومي، بيتي الذي له الفضل -بعد الله- فيما أنا فيه الآن، ولأجلس على الكرسي الذي جلس عليه قبلي عظماء التخطيط في مصر والوطن العربي، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقني وزميلاتي وزملائي في المعهد لكل ما فيه خير المعهد وخير الوطن".

وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأعبر عن صادق محبتى وعظيم امتنانى لأخوتى وأخواتى فى المعهد العربى للتخطيط اللذين قضيت معهم السنوات الخمس الماضية حيث كانوا وبحق بمثابة أسرتى الصغيرة وكانت التجربة برمتها من أفضل تجاربى على الصعيدين المهنى والشخصى، وكانت الكويت بالنسبة لى وبحق بلدى الثانى الذى سأظل دائمًا محبًا له وعارفًا لفضله.

ولا يفوتنى كذلك أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير لأخى وصديقى الأستاذ الدكتور علاء زهران الرئيس الحالي لمعهد التخطيط القومي على ما بذله من جهد مخلص على مدى السنوات السابقة، آملًا أن يوفقنى الله فى استكمال ما حققه من إنجازات، ومتطلعًا في الوقت ذاته لمزيد من التعاون مع الزميلة الراقية معالى الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد لكى يحتل المعهد مكانته اللائقة كمركز فكر وبيت خبرة متميز على المستويين المحلى والإقليمى.