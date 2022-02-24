سفارة مصر بأوكرانيا تدعو أبناء الجالية إلى التزام المنازل لحين استقرار الأوضاع

دعت سفارة مصر بكييف المواطنين المصريين المقيمين إلى عدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات الصادرة من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع. يأتي ذلك في ضوء تطور الأزمة الأوكرانية وفرض الأحكام العرفية وغلق المجال الجوي وكذلك القطارات. وأضافت السفارة -عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس- أنها ستقوم بموافاة أبناء الجالية بأية تعليمات إضافية من خلال الموقع.

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