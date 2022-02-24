/681376/الرئيس-الأوكراني-روسيا-وجهت-ضربات-للبنية-التحتية-العسكرية-لبلادنا
قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده صباح اليوم الخميس.
دوت الخليج
وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا شنت ضربات على البنية التحتية العسكرية، كما استهدفت حرس الحدود ، فضلا عن سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني: روسيا وجهت ضربات للبنية التحتية العسكرية لبلادنا
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قد أعلن بأنه قرر شن عملية عسكرية خاصة في دونباس، مشددا في خطاب تلفزيوني موجه للروس على أن الظروف تتطلب إجراءات حاسمة وفورية، وأن جمهوريتي دونباس الشعبيتين توجهوا إلى روسيا لطلب المساعدة.
وقال الرئيس الروسي بوتين، أنه تقع المسؤولية الكاملة لإراقة الدماء على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا.
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