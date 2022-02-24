/681379/تعرف-على-أرقام-محمد-صلاح-مع-ليفربول-موسم-2022

تصدر محمد صلاح نجم ليفربول ، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد إحرازه هدفين أمام ليدز، في فوز ليفربول بسداسية أمام ليدز ضمن اللقائات المؤجلة بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث أحرز محمد صلاح 19 هدف هذا الموسم مع ليفربول الإنجليزي، ساهم فى 10 أسيست، 29 مساهمة تهديفية خلال جميع مشاركاته في البطولات.

فيما محمد صلاح في ترتيب هدافي المسابقة بفارق 7 أهداف عن البرتغالي ديوجو جوتا.

اختتم فيرجيل فان دايك سجل التهديف في المباارة بتسجل هدف ليفربول السادس في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، من خلال كرة ركنية يسكنها الشباك بضربة رأسية قوية.

سجل ساديو مانى الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة التسعين من خلال متابعة كرة من أوريجي، مع تدخل بين حارس ليدز والمدافع تصل لمانى ويسكنها الشباك الخالي بسهولة.

جاء سادية مانو بالهدف الرابع في المباراة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها بمحمد صلاح بتمريرة رائعة لزميله جوردان هندرسون المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبلها بتمريرة عرضية مباشرة لساديو ماني ليسددها مباشرة إلى داخل الشباك.

محمد صلاح يسجل ثنائية في شباك ليدز يونايتد

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني له في شباك ليدز يونايتد، ليعطي فريقه الأفضلية بثلاثية، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.

وسجل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في المباارة، في شباك ليدز يونايتد، من خلال تمريرة من محمد صلاح وسط مدافعي ليدز ويسكنها ماتيب الشباك من فوق الحارس.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1-مان سيتي 63 نقطة

2-ليفربول 60 نقطة

3- تشيلسي 50 نقطة

4-مان يوناتيد 46 نفطة

5- وست هام 42 نقطة

5- أرسنال 42 نقطة

6-وولفرهامبتون 40 نقطة

7-توتنهام 39 نقطة

8- برايتون 33 نقطة.