/681381/محامى-بالغربية-يطالب-بتوقيع-أقصى-عقوبة-ضد-الإعلامى-إبراهيم-عيسى

أقام فاروق الكوش المحامى، جنحة مباشرة ضد الأعلامى إبراهيم عيسى ورئيس قناة القاهرة والناس أمام محكمة جنح أول المحلة الكبرى، وذلك للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة المنصوص عليها، فى المادة ١٦١ من قانون العقوبات وقانون أزدراء الأديان .

و طالب " الكوش " فى عريضة الدعوى، بدفع مبلغ ١٥ ألف جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وذلك بناءا على حلقة الأعلامى إبراهيم عيسى المذاعة على قناة القاهرة والناس بتاريخ ١٨ فبراير لعام ٢٠٢٢ الذى أنكر فيها حادثة المعراج.

وأكد " الكوش " فى تصريحاته لـ " دوت الخليج "، أن المعراج ثابتة فى سورة النجم بالقرأن الكريم وأنكارها يُعد أهدار وتعدى على كتاب الله بهدف هدم قيم المجتمع، لافتا أنه تحدد النظر فى تلك القضية بتاريخ ٣١ مارس القادم أمام محكمة جنح أول المحلة .

موجة من الغضب في الشارع المصري

وكان الإعلامي ابراهيم عيسى قد أثار موجة من الغضب في الشارع المصري بعد تصريحات أطلقها فى وقت لاحق أنكر خلالها واقعة المعراج واصفاً إياها بأنها “قصة وهمية بالكامل” كما تحدث عن الرسول مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم بطريقة وصفها المتابعون بأنها غير لائقة عندما قال “كل قصة إنه طلع السما وأنه شاف الناس اللي في الجنة والناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملتاً.

الخليفة عثمان بن عفان

كما أنكر الإعلامي ابراهيم عيسى قصة المعراج واصفاً إياها بالقصة الوهمية، واتهم الخليفة عثمان بن عفان بالتستر على الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ودفع دِيَة مجموعة من الأشخاص لأنهم “غرباء ومش عرب وبتاع” حسب وصفه.