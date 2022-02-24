/681382/أوكرانيا-إسقاط-5-طائرات-روسية-بمنطقة-لوهانسك

أكد الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنه دفاعاته الجوية أسقطت 5 طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي، في منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا.

دوت الخليج

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني: أسقطنا 5 طائرات ومروحية تابعة للجيش الروسي.

إسقاط 5 طائرات روسية بمنطقة لوهانسك

في حين نفت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرات روسية أو تدمير مركبات مدرعة في أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني: روسيا وجهت ضربات للبنية التحتية العسكرية لبلادنا

وكان قد أكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده صباح اليوم الخميس.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا شنت ضربات على البنية التحتية العسكرية، كما استهدفت حرس الحدود ، فضلا عن سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا.