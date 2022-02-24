/681388/وزيرة-الهجرة-الوزراة--تتابع-باستمرار-موقف-الجالية-المصرية-في-مختلف-المدن-الأوكرانية

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.

دوت الخليج

وقالت مكرم: "لقد شكلنا غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة"، مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريين.

وزيرة الهجرة: الوزراة تتابع باستمرار موقف الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، يتواصل أيضا مع دارسينا المصريين بأوكرانيا والمتواجدين بعدة مدن مختلفة، للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء المتغيرات الطارئة على الوضع هناك، ويتم التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولا وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة.

وأكدت مكروم، أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة، والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.