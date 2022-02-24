عزت إبراهيم: الروس يستهدفون إسقاط حكم الرئيس الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وكتب إبراهيم خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": "مفكرة الحرب (1).. الفكرة المجنونة اللى طلع بيها الرئيس الأوكرانى من كام يوم أن بلاده ستعمل على استعادة القدرات النووية اللى سلمتها بلاده طوعا لروسيا بعد انتهاء الاتحاد السوفيتى كانت كفيلة بتوفير سبب للحرب الروسية على أوكرانيا اليوم.. بوتين استخدمها فى خطابه قبل دقائق.

وتابع: "مفكرة الحرب (2).. ما خرج من عواصم الغرب فى اليومين الماضيين من مساندتهم لأوكرانيا بالسلاح والمعونات فى حال الغزو الروسى واستبعاد التورط فى مواجهة الروس على الأرض كان إشارة أخرى لبدء العملية العسكرية".

وأضاف: "مفكرة الحرب(3).. من أخطر خطاب لبوتين قبل يومين عن الروس فى شرق أوكرانيا: "إن ما يسمى بالعالم المتحضر، والذى أعلن زملاؤنا الغربيون أنهم الممثلون الوحيدون له، يفضل عدم رؤية ذلك، وكأن هذا الرعب والإبادة الجماعية، التى يواجهها ما يقرب من 4 ملايين شخص، غير موجودة، لكنهم موجودون وفقط لأن هؤلاء الناس لم يوافقوا على الانقلاب المدعوم من الغرب فى أوكرانيا فى عام 2014 وعارضوا الانتقال نحو الإنسان البدائى والقومية العدوانية والنازية الجديدة التى تم ترقيتها فى أوكرانيا إلى مرتبة السياسة الوطنية، إنهم يقاتلون من أجل حقهم الأساسى فى العيش على أرضهم، والتحدث بلغتهم الخاصة ، والحفاظ على ثقافتهم وتقاليدهم".

واستكمل: "مفكرة الحرب (4).. الروس يستهدفون، فى الغالب، وفى المقام الأول، إسقاط حكم الرئيس الأوكرانى بعد إطلاق العملية البرية منذ دقائق.. وربما يتوقف الجيش الروسى على أبواب كييف العاصمة قبل الإطاحة به تنفيذا للسيناريو الذى توقعته عواصم الغرب وبعدها تبدأ مفاوضات شاقة ترسم ملامح نظام أمنيا أوروبيا جديدا تقع روسيا فى القلب منه أو تكون اللاعب الأبرز الى جوار أمريكا وألمانيا تحديدا".