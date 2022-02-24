/681406/الرى-عمليات-تأهيل-الترع-وتبطينها-أنهى-العديد-من-مشاكل-المزارعين-بالنسبة-لعجز-المياه-وجودتها

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة المالية والرى انه تم تنفيذ 195 مشروع لتبطين الترع ضمن حياة كريمة، موضحا انه هذا الامر يعد شىء مشرف و مهم جدا لوزارة الموارد المائية والرى.

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واضاف غانم خلال لقائه عبر قناة اكسترا نيوز ان وزارة الرى تشارك فى هذة المبادرة الهامة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع الذى يشمل جميع المحافظات ويشمل من داخله مراكز خاصة بمبادرة حياة كريمة ,مؤكدا ان هذة المبادرة تمتلك 54 مركز موجودين فى 20 محافظة مختلفة فى الوادى والدلتا , وبالتالى يتم تنفيذ اعمال تأهيل للترع لهذة المراكز, وان عملية تأهيل الترع عملية شديدة الاهمية ولها دور رئيسى فى عملية تطوير الريف المصرى.

الرى: عمليات تأهيل الترع وتبطينها أنهى العديد من مشاكل المزارعين بالنسبة لعجز المياه وجودتها

واكد غانم ان عملية التحديث والتطوير الشاملة الذى تشهدها المنظومة المصرية لم تحدث منذ أيام محمد على وان هناك عملية تطوير حقيقة مؤكدا ان المجارى المائية وصلت لوضع شديد السوء وكان يحدث مشاكل بسبب توزيع المياه مما ادى الى شكوى المزارعين.

واوضح غانم أن عملية تأهيل الترع ساهمت بشكل كامل لانهاء مشاكل المزارعين حيث وصلت المياة بمنتهى السهولة، بالاضافة إلى تحسين جودة المياه، منوها انه تم انتهاء تبطين 20الف كيلو متر من الترع، وهو ما يعد جهج مشكور من الاجهزة المعنية بالوزارة .