/681412/وزير-الزراعة-يوافق-علي-طلب-محافظة-الشرقية-باستثناء-أرض-مركز-شباب-تخدم-٢٠-ألف-مواطن -من-حظر-البناء

وافق المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على استثناء مساحة 20 قيراط بقرية ابن العاص مركز كفر صقر بالشرقية من قرار حظر البناء على الأراضي الزراعية وذلك لصالح مديرية الشباب والرياضة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام لابناء محافظة الشرقية.

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وحرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على التوجيه بسرعة انهاء اجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المختصة بهذا المشروع مع عدم السماح بأي تعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة.

يأتي ذلكً في الوقت الذي اعلن فيه الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مجلس مدينة كفر صقر ، عن انتهاء الوحدة المحلية بقرية الهجارسة برئاسة المحاسب عبده السيد علي البرماوي ، بالانتهاء من اصدار التراخيص اللازمة لانشاء مركز شباب ابن العاص والذي يخدم ما يقرب من 20 ألف مواطن .

وزير الزراعة يوافق علي طلب محافظة الشرقية باستثناء أرض مركز شباب تخدم ٢٠ ألف مواطن من حظر البناء

فيما أكد المحاسب عبده البرماوي ، رئيس الوحدة المحلية بالهجارسة ، أن الوحدة المحلية حريصة علي تنفيد تكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور جلال عبدالكريم رئيس مجلس مدينة كفر صقر ، بتقديم كافة الدعم لمشروعات الشباب والعمل علي تذليل الصعوبات التي تواجهم .

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بشراء أرض مركز شباب ابن العاص من هيئة الاوقاف لصالح انشاء ملاعب ومبني اداري عليها لخدمة الشباب بقرية ابن العاص