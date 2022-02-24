/681393/شيرين-تتعرض-للتنمر-بسبب-وزنها-الزائد-الجمهور-هي-أكلت-عبد-الوهاب

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب من داخل أحد الاستديوهات حيث كانت تسجل أغنية.

دوت الخليج

شيرين عبد الوهاب بوزن زائد

وظهرت شيرين عبد الوهاب بوزن زائد، في الصورة التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا، ما دعى عدد من مستخدميه يسخرون منها ويتنمرون عليها.

تعليقات الجمهور على زيادة وزن شيرين عبد الوهاب

سخر الجمهور من وزن شيرين عبد الوهاب الزائد، حيث كتب البعض: “شيرين أكلت عبد الوهاب”، وتعليق آخر قال: “المرجو عدم التنمر، لأنها واضح عليها أنها تتناول أدوية الاكتئاب”، وكتب شخص آخر: “ممنوع التنمّر اكيد بس الممنوع الفنان ما يراعي نظرة معجبينو عليه هي طالعة ع السوشال ميديا ومنها ببيتها”.

ودافع عنها عدد من الجمهور بعد التنمر عليها، وكتبتو: “ادوية الاكتئاب للأسف فيه منها بيزود في الوزن جدا ربنا يشفيها ويسعدها وتقدر ترجع زي الأول وأحسن”، ومن التعليقات آيضًا: “ترة عادي الفنان يضعف ويسمن ويحزن ويضحك ويفرح يعني هوة بشر عادي جدا اني بالنسبة الي احب شرين وهية جميلة وربي يسعدها وتنسى وصعب النسيان اكيد”.

شيرين عبد الوهاب في برنامج الدوم

يشار إلى أن الفنانة شرين عبد الوهاب شاركت في افتتاح برنامج الدوم منذ أسبوعين، وقدمت أغنيتين خلال الحلقة الأولى وأعربت عن سعادتها واشتياقها لجمهورها. ونشرت شيرين عبر حسابها على إنستجرام، فيديو من كواليس ظهورها في الحفل الإفتتاحي لبرنامج اكتشاف «الدوم»، وعلقت على الفيديو وكتبت:" كنتم واحشيني جدا.. بحبكم".

كل ما يخص برنامج الدوم

يُعرض برنامج «الدوم» يومين في الأسبوع وهما الخميس والجمعة عبر قناة « On E»، وهو من إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر» وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة. وخلال البرنامج يشارك الذي يشارك به 200 متسابق من 27 محافظة في 3 فئات يخضعون لاختبارات في «الغناء، التمثيل، التقديم التليفزيوني»، وذلك لاختيار أفضل موهبتين من كل فئة للمشاركة في أحد أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .