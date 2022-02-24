إيقاف الدورى الأوكرانى 30 يوماً بسبب الهجمات الروسية.. تفاصيل

/681396/إيقاف-الدورى-الأوكرانى-30-يوما-بسبب-الهجمات-الروسية-تفاصيل

أعلن اتحاد الكرة الأوكراني صباح اليوم الخميس، إيقاف منافسات بطولة الدورى لمدة 30 يومًا، بعد الهجمات الروسية على البلاد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث بدأت عملية عسكرية روسية بإقليم دونباس، والذى أعلن الرئيس الروسى بوتين استقلاله عن أوكرانيا منذ أيام، حيث ترى روسيا بأن قواته تحمى الإقليم ولا توى احتلال أوكرانيا.

ومن ناحيه اخري طالبت الحكومة البريطانية بسحب إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر له 28 المقبل من سانت بطرسبرج الروسية.

انتهت أحداث مباراة أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث مباراة أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، ضمن مباراة الذهاب من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ أتليتكو مدريد بهجوم كبير على مانشستر يونايتد، في غيلاب تام للاعبي المانيو، الذين لم يقدموا أي شئ خلال شوط اللقاء الأول.

وسجل جواو فيلكس هدف أتليتكو مدريد في الدقيقة 7، وبعدها هددوا مرمى دي ةخيا بعدة هجمات، ولكن تصدى الحارس لبعضها، وأصدمت أخرى في العارضة.

ولم يهدد مانشتر يونايتد مرمى أتليتكو مدريد، سوا بتسديدة وحيده من كريستيانو رونالدو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتليتكو مدريد بهدف نظيف على ملعبه ووسط جماهيره.

دخل مانشستر يونايتد الشوط الثاني بكل قوة لينجح في الأخير ويسجل هدف التعادل ويعود لأحداث اللقاء أمام بطل إسبانيا، تحت قيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

سجل أنتوني إيلانجا هدف التعادل لمانشستر يونايتد أمام أتليتيكو مدريد، في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء، من خلال برونو فيرنانديز ارسل تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب وصلت لإيلانجا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس أوبلاك.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف، فاران، ماجواير، لوك شاو.

خط الوسط الدفاعي: فريد، بوجبا.

خط الوسط المهاجم: راشفورد، برونو فرنانديز، سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.