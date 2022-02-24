/681400/حفاظا-على-الذوق-العام-مقترح-برلماني-بحظر-تشغيل-أغاني-المهرجانات-في-قاعات-الأفراح

تقدم المهندس زكي عباس، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى وزيري الثقافة والتنمية المحلية، بموجبه يحظر تداول أو تشغيل أغاني المهرجانات في قاعات الأفراح بالمحافظات.

دوت الخليج

وقال "عباس"، اليوم الخميس، أن الفن المصري يواجه هجمة شرسة خلال الأونة الأخيرة، غير معلومة الأطراف لكن واضحة الأهداف، وهي استهداف الهوية المصرية، ومحاولات حثيثة لاندثار الفن المصري بعد أن كانت لنا الريادة، وأصبحت ما يسمى بـ أغاني المهرجانات تنتشر كالنار في الهشيم.

وأضاف "عباس"، أن هؤلاء المغنيين ليسوا مرفوضين لشخصهم، وإنما لما يقدموه للمجتمع من أغاني خارجة عن الذوق والأدب والقيمة بسبب ألفاظ خارجة تحتويها الأغاني مما يؤثر على الأطفال الذين يرددون هذه الكلمات بعد أن حفظوها جيدًا بسبب مزجها بالموسيقى فنجدهم يرددون على غير وعي وإدراك هذه الألفاظ الخارجة.

حفاظًا على الذوق العام.. مقترح برلماني بحظر تشغيل أغاني المهرجانات في قاعات الأفراح

وأشار إلى أن أغاني المهرجانات، لون جديد لم نراه من قبل، ولا يمت للفن المصري بصلة، عاصر الكثير من الأجيال الأغاني الشعبية، غير أن هذا اللون مفروض علينا، وحال استمراره سيمس هويتنا، فاليس مقبولًا أن نرى شبابنا يرددون مثل أغاني هذه التي تتضمن ألفاظًا خارجة.

وتساءل "عباس"، هل هذا ما نريده لشبابنا في المستقبل؟.. وهل هذه هي الأخلاق التي نربيهم عليها؟.. فلم يعد مقبولًا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمة التي تستهدف هويتنا الثقافية ومحاولات إفساد الذوق العام، مقترحًا بمنع تداول أو تشغيل أغاني المهرجانات في قاعات الأفراح حفاظًا على الذوق العام