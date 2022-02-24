/681402/وزير-الدفاع-الأوكراني-ندعو-القادرين-على-حمل-السلاح-للإنضمام- إلى-الجيش
قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح يمكنه الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية لمواجهة العدوان الروسي.
دوت الخليج
هذا و أعلنت الشرطة الأوكرانية إنها ستوزع أسلحة على قدامى المحاربين.
وكانت قد أعلنت أوكرانيا، عن سقوط أول قتيل وأول جريح من جراء القصف الروسي قرب كييف.
و قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا شنت عدة ضربات علي البنية التحتية العسكرية لبلاده صباح اليوم.
الرئيس الأوكراني: روسيا وجهت ضربات للبنية التحتية العسكرية لبلادنا
وأضاف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى: روسيا وجهت ضربات على البنية التحتية العسكرية، استهدفت حرس حدودنا، فضلا عن سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا.
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