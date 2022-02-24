/681402/وزير-الدفاع-الأوكراني-ندعو-القادرين-على-حمل-السلاح-للإنضمام- إلى-الجيش

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح يمكنه الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية لمواجهة العدوان الروسي.

دوت الخليج

هذا و أعلنت الشرطة الأوكرانية إنها ستوزع أسلحة على قدامى المحاربين.

وكانت قد أعلنت أوكرانيا، عن سقوط أول قتيل وأول جريح من جراء القصف الروسي قرب كييف.

و قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا شنت عدة ضربات علي البنية التحتية العسكرية لبلاده صباح اليوم.

الرئيس الأوكراني: روسيا وجهت ضربات للبنية التحتية العسكرية لبلادنا

وأضاف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى: روسيا وجهت ضربات على البنية التحتية العسكرية، استهدفت حرس حدودنا، فضلا عن سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا.