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إزالة ١٧ حالة لتعديات على أملاك الدولة بدمياط

كثفت الوحدات المحلية بدمياط، بالتنسيق مع قوات الشرطة، من حملاتها الموسعة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، اليوم الخميس.

دوت الخليج

واكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة حققت جهودا ملموسة في هذا الملف، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة.

الأجهزة المختصة تمكنت من إزالة ٩ حالات تعد على أملاك الدولة

وأشارت المحافظ إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من إزالة ٩ حالات تعد على أملاك الدولة، تابعة لولاية الموارد المائية والري، بمركز فارسكور بمساحة ٥٨٠ مترا، بالإضافة إلى ٨ حالات بمركز دمياط.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة، ٣٥٥ حالة، وأشارت إلى أنه يجري التعامل وبحسم مع كافة التعديات على أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب وإنفاذ القانون.

تعليمات مشددة بالتصدي لأى حالة تعدى فى المهد

وأكدت أنه جرى إصدار تعليمات مشددة بالتصدي لأى حالة تعدى فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما جرى إزالة ٥ حالات لتعديات على أملاك الدولة بمركز الزرقا، بالإضافة إلى حالة أخرى بمدينة السرو، تابعة لولاية جسور النيل، بمساحة ٥٢٤ مترا.

وأضافت المحافظ أن إجمالي عدد الحالات التي جرى إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى بلغت ١٦ حالة، بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٢٠٠٢ متر. وشددت المحافظ، على رصد أي تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.