/681407/محافظ-القليوبية-من-محلية-النواب-المحافظة-بها-تكدس-كبير-الموضوع-وصل-لأماكن-الناس-بتسلم-على-بعضها-من-الشبابيك

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى،مناقشة 19 طلب إحاطة موجهين لوزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظة القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، من أجل إلقاء الضوء على الملفات بالمحافظة فيما يهدف لتحقيق النفع العام للدولة والمواطن.

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وأكداللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المحافظة تعداد السكان بها تعدى ال6 مليون نسمة، على مساحة الف مليون متر مربع، ومن ثم المحافظة تشهد تكدس سكانى كبير فى حى جنوب، مما أثر بصورة كبيرة على ملف القمامة خاصة بعد 2011 نتيجة البناء المخالف ومخلفات البناء ، متابعا:" يوجد بعض الشوارع المواطنين بيسلموا على بعض من الشبابيك".

ولفت المحافظ إلى حجم المشروعات القومية الجديدة التى تشهدها المحافظة وانها ستغير الوجه الحضارى للمحافظة وخدمة المناطق المحيطة، خاصة مشروعات الطرق والمحاور ، والمحافظة تشهد كمية عمل غير عادية، المنطقة الشمالية افضل كثيرا من الجنوبية بالتنسيق مع التنمية المحلية.

واستعرض النائب عادل عامر طلبه بشأن تأخر تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بطريق أبو الغيط – القناطر - محافظة القليوبية، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي منذ عامين، فضلاً عن تأخر مد خدمة الغاز الطبيعي للقرى الآتية (باسوس، أبو الغيط، الشيمي، شبرا شهاب، الحوالة، كفر عليم، الشرفا، المنيرة، بهاده)، على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي وجميع أعمال البنية التحتية منذ أكثر من ثمانية أعوام.

محافظ القليوبية من محلية النواب:محافظتنا بها تكدس كبير ..الموضوع وصل لأماكن الناس بتسلم على بعضها من الشبابيك

واستعرضت القيادات التنفيذيه حل الازمه الخاصه بطلب الاحاطه واكد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان علي موافقة المحافظه في تسهيل اجراءات عمل شركة الغاز لانهاء تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بطريق أبو الغيط – القناطر - محافظة القليوبية مشيرا الي تكاتف جهود القيادات التنفيذية لانهاء معوقات انهاء المشروع .