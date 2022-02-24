/681408/النائب-عادل-عامر-يستعرض-أزمه-خط-الغاز-الطبيعي-بالقناطر--والمحافظ-يستجيب

استعرضت لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني بحضور محافظ القليوبية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر،. دوت الخليج واستعرض النائب عادل عامر طلبه بشأن تأخر تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بطريق أبو الغيط – القناطر - محافظة القليوبية، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي منذ عامين، فضلاً عن تأخر مد خدمة الغاز الطبيعي للقرى الآتية (باسوس، أبو الغيط، الشيمي، شبرا شهاب، الحوالة، كفر عليم، الشرفا، المنيرة، بهاده)، على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي وجميع أعمال البنية التحتية منذ أكثر من ثمانية أعوام. النائب عادل عامر يستعرض أزمه خط الغاز الطبيعي بالقناطر .. والمحافظ يستجيب واستعرضت القيادات التنفيذيه حل الازمه الخاصه بطلب الاحاطه واكد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان علي موافقة المحافظه في تسهيل اجراءات عمل شركة الغاز لانهاء تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بطريق أبو الغيط – القناطر - محافظة القليوبية مشيرا الي تكاتف جهود القيادات التنفيذية لانهاء معوقات انهاء المشروع .

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