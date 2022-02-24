طاقة النواب تواصل زيارة بورسعيد..وعوض الله:مصر تمر بمرحلة تنموية مختلفة«صور»

/681409/طاقة-النواب-تواصل-زيارة-بورسعيدوعوض-اللهمصر-تمر-بمرحلة-تنموية-مختلفةصور

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة في تاريخها من التنمية والمشروعات القومية في كل ربوع مصر في ظل القيادة السياسية الواعية التي تسابق الزمن من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية، مؤكدًا خلال ترأسه وفد البرلمان في زيارة لعدد من المشروعات والمصانع ببورسعيد، أن ما يحدث على أرض بورسعيد من مشروعات غير مسبوق أيضا مع تزايد المشروعات.و الاستثمارات.

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ومن جانبه قال محمد الجبلاوي وكيل اللجنة على هامش الزيارة ان زيارة الوفد لمحافظة بورسعيد كاتت تستهدف الوقوف على عدد من المشروعات والمصانع والتركيز على البعد البيئي لها وكانت زيارة موفقة حيث تفقد الوفد مصنع سنمار، وهو من اكبر الاستثمارات الهندية في مصر، مشيرا إلى نهضة بورسعيد في حجم الاستثمارات اضافة الى حقل غاز ظهر بغرب بورسعيد الذي يتولى نقل الغاز من مياه شرق المتوسط العميقة وهو من اكبر حقول الغاز في العالم والذي جعل مصر دولة مصدرة للغاز بعد ان كانت دولة مستورده.

وفي اطار زيارتها ليورسعيد لليوم الثاني تقفد وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عدد من المصانع ببورسعيد حيث زار الوفد مساء امس مصنع بيراميذ للكاوتش وتفقد الوفد اليوم في ختام زيارته محطة معالجة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف وهي من ابرز المشروعات ببورسعيد .

طاقة النواب تواصل زيارة بورسعيد..وعوض الله:مصر تمر بمرحلة تنموية مختلفة

واستقبل امس محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبات وفد النواب واستعرض في لقاء بمر المحافظة ابرز المشروعات والاستثمارات بمحافظة بورسعيد كما زار الوفد مصنع سنمار للبتروكيماويات وهو باستثمارات هندية تبلغ مليار ونصف مليار.