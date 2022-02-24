/681414/روسيا-مدن-أوكرانية-صورت-فيديوهات-مفبركة-تظهر-وقوع-ضحايا-جماعية-بين-السكان-المدنيين

قامت وزارة الدفاع الروسية بالتنويه بشأن قيام مدن أوكرانية بتحضير فيديوهات مسبقة لفبركة سقوط قتلى بين المدنيين في أوكرانيا ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من هذا الامر.

دوت الخليج

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف حول العملية العسكرية الخاصة للقوات الروسية في أوكرانيا، لافتا كوناشينكوف إلى ضرروة انتباه وسائل الإعلام إلى أن الأمن الأوكراني والذي يسعى لتنفيذ استفزازات على غرار تلك التي قامت بها "الخوذ البيضاء".

روسيا: مدن أوكرانية صورت فيديوهات مفبركة تظهر وقوع ضحايا جماعية بين السكان المدنيين

وأوضح إيغور كوناشينكوف أنه تم في مدن أوكرانية تصوير فيديوهات مفبركة تظهر وقوع "ضحايا جماعية" بين السكان المدنيين في أوكرانيا، حيث يتم العمل على نشر مقاطع الفيديو عبر قنوات تديرها السلطات الأوكرانية في تلغرام وفي شبكات التواصل الاجتماعي.

فيديوهات مفبركة

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن هدف الفيديوهات المفبركة هذه والتي سيتم بثها على القنوات التلفزيونية الغربية، يتمثل في اتهام روسيا بتنفيذ ضربات عير انتقائية وغير متناسبة لتخويف السكان المدنيين.