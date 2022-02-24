الصحة تبحث مع وفد من السويد تطوير نظم الرعاية الصحية (صور)

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل مشتركة، مع وفد خبراء من دولة السويد، لبحث فرص توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى القطاع الصحى، بالتنسيق مع السفارة السويدية بمصر.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن فعاليات ورشة العمل تضمنت استعراض التجارب المصرية والسويدية، بشأن تطوير نظم الرعاية الصحية، ومناقشة التحديات التى تواجه البلدين واستراتيجيات التغلب عليها. وأضاف "عبدالغفار" أنه تم استعراض نظم الحوكمة والإدارة بالرعاية الصحية فى دولة السويد والشركات الرائدة فى مجالات جمع وتحليل البيانات بالسويد، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون للاستفادة من خبرات الجانب السويدى فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بالقطاع الصحى. وقال "عبدالغفار" إنه تم بحث فرص التعاون بين مصر والسويد فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والمشروعات الصحية الكبرى الجارى تنفيذها بمصر، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع شركات المعدات والأجهزة الطبية الرائدة فى السويد.

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