وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الغربية معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والذى يجري تنفيذه في مركز زفتي بالمرحلة الأولى للمبادرة حيث يتم تطوير حوالى 54 قرية و88 تابع فى مختلف القطاعات وإقامة حوالى 727 مشروع بتكلفة تتخطى 3.5 مليار جنيه في مجالات "توصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة، توصيل ومد خطوط مياه الشرب، توصيل الغاز الطبيعى، إنشاء مجمعات خدمية، إنشاء مجمعات زراعية وبيطرية، تطوير مراكز الشباب، رصف الطرق الرئيسية والفرعية، تبطين الترع وغيرها من العديد من المشروعات الخدمية الأخرى في مجالات الاتصالات والصحة والغاز.

كما ناقش اللواء محمود شعراوى مع الدكتور طارق رحمى التحضيرات الجارية من جانب المحافظة بعد إضافة 4 مراكز جديدة بالغربية للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وهى كفر الزيات وبسيون وقطور والمحلة لسرعة اختيار فرق العمل واللجان الخاصة بمتابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها ، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتوفير وتخصيص قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية و المجمعات الزراعية وغيرها من المشروعات الحيوية.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية الإسراع في توفير وحصر قطع الأراضى اللازمة للمشروعات الجديدة في مراكز المرحلة الثانية لتكون جاهزة لتنفيذ المشروعات ، وأكد "شعراوي " علي تقديم الدعم الكامل للمحافظة لتذليل أي معوقات ومتابعة الوزارة للإنتهاء من كافة المشروعات والإلتزام بالتوقيات الزمنية المحددة بما يساعد في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.

ومن جانبه أشار الدكتور طارق رحمى إلى تقدم الأعمال في جميع المشروعات الجارية بقرى مركز زفتى والتي قاربت على الإنتهاء في عدد من القطاعات ، مشيراً إلى إنتهاء بعض المشروعات بالفعل في بعض القرى والتي تجرى مع الجمعيات الأهلية.

وأكد رحمى إن المبادرة الرئاسية على أرض الغربية تهتم بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصادياً إلى جانب مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمية في كافة المجالات الحيوية.

وأوضح المحافظ أنه بدأ في عقد اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية للإعداد لمراكز المرحلة الثانية من " حياة كريمة " ، كما إن هناك متابعة يومية للمشروعات الجارية بالمرحلة الأولى للانتهاء منها في التوقيات الزمنية المحددة خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتي ستسهم في تحسين الظروف المعيشية و حياة كريمة للمواطن.

وأشار محافظ الغربية إلى سعادة وفرحة المواطنين بقرى مركز زفتى بعد الإنتهاء من بعض المشروعات الجارية ، وتقديمهم الشكر للسيد رئيس الجمهورية على تلك المبادرة التي غير حياتهم للأفضل وتوفير حياة كريمة لهم.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود محافظة الغربية المشروعات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة ، وكذا جهود رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يحقق رضا المواطنين علي مستوي النظافة وإعادة الوجه الحضارى والجمالي للغربية.

و تابع اللواء محمود شعراوى مع الدكتور طارق رحمى آخر مستجدات أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، و تركيب الخط الكوري الجديد الذي سيساهم في تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحي بالسادات ، بالإضافة إلى متابعة آليات تفعيل منظومة الجمع المنزلي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع.

وأشار محافظ الغربية إلى جهود الوحدات المحلية في رفع القمامة وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية بصورة يومية ونقلها إلى المقالب العمومي ، ووجه وزير التنمية المحلية بإستمرار تلك الجهود من العاملين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية لتحسين مستوى نظافة الشوارع.

وشهد اللقاء كذلك متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير فيما يخص مواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية ، وكذا متابعة جهود قوات انفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالغربية لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة في المرحلة الثانية للموجة 19 تنفيذاً لتوصيات لجنة إسترداد أراضى الدولة.

حيث وجه اللواء محمود شعراوى بضرورة منع وإزالة أي تعديات على الأراضى الزراعية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات على الأراضى الزراعية والمتابعة المستمرة لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية لرصد أي تحديات وتغير على الأراضى الزراعية.

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى وجود تنسيق وتعاون بين قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومجالس المدن والمراكز والأحياء لتحقيق المستهدف من الموجة 19 ، مشيراً إلى إن ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 وصل إلى 150 حالة بناء مخالف على مساحة 8 آلاف متر مربع و2.5 فدان .