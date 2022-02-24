وزير النقل يلتقى مع وزير الخارجية والتجارة المجري

استقبل الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل ، السيد /بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري بمقر وزارة النقل وحضر اللقاء السفير المجري بالقاهرة ورؤساء هيئات السكك الحديدية والنقل النهري ووادي النيل للملاحة النهرية

في بدايه اللقاء أعرب وزير النقل عن سعادته بزيارة وزير خاريجة وتجارة المجر لوزارة النقل المصرية مؤكداً على الشراكه والتعاون الايجابي والقوي مع الحكومه المجرية والشركات المجريه وان هذا يعكس العلاقه القويه والوطيدة بين القياده السياسيه في البلدين مشيرا الى أهمية صفقة 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية المجرية والتي تشمل توريد عدد 670 عربة من المجر وعدد 630 عربة من روسيا وحيث بلغ عدد العربات التي وصلت حتى الان الى مصر 620 عربه لافتاً الى أنها الصفقة الاكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية وانها ساهمت في إحداث نقلة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

واعرب وزير الخارجية والتجارة المجري عن سعاته بزيارة وزارة النقل المصري مؤكداً أن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربه سكة حديد جديد لصالح سكك حديد مصر التي تم توقيعها بين مصر وروسيا والمجر هي جزء من قصة نجاح للشراكة بين الاطراف الثلاثة وهي أكبر مشروع لقطاع صناعة النقل في المجر موجهاً الشكر لوزير النقل على الدعم المستمرللتعاون المشترك في مجال النقل

وأضاف وزير الخارجية والتجارة المجري نتطلع الى مزيد من التعاون مع الجانب المصري وتنفيذ برنامج تعاون مشترك طويل الأمد بين الجانبين خاصة وأن الحكومة المجرية تولي أهمية كبيرة لإستثمارات الشركات المجرية في الخارج وتقوم بتمويلها مؤكدا اهتمام الحكومة المجرية بإنشاء مصنع خاص بتصنيع عربات السكك الحديدية في مصر لتلبية حجم الطلب في السوق المصري ثم الانطلاق لتلبية احتياجات الدول الافريقية من عربات الركاب

واكد وزير النقل المصري ان القيادة السياسية وجهت بضرورة توطين صناعة النقل في مصر من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وان وزارة النقل المصرية ترحب بالتعاون المستقبلي مع الجانب المجري في هذا المجال خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لوضع تصور نهائي لهذا التعاون المشترك في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر

ثم تباحث الجانبان حول التعاون المشترك في مشروعات النقل النهري في اطار خبرة الجانب المجري المميزة في هذا المجال والاستغلال الامثل لمنظومة النقل النهري عبر نهر الدانوب وتيزا ودرافا والتي تتميز بوجود موانىء نهرية وعمليات شحن كبيرة للبضائع واعرب وزير النقل عن التطلع الى التعاون مع الجانب المجري في هذا المجال خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الاخضر والتي من ضمنها النقل النهري المستدام الصديق للبيئة مشيرا الى أن هناك فرصة كبيرة للجانبين لتحقيق تعاون مشترك في هذا المجال والاعلان عنه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر القادم ليمثل استمرارا للتعاون المثمر والايجابي المشترك في مجالات النقل المختلفة و أكد الجانبان على تكثيف اللقاءات بين الجانبين لوضع أفضل النماذج والآليات لتفعيل هذا التعاون خلال الفترة القادمة