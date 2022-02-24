بـ 5 أسئلة.. "الأوقاف" تطلق مسابقة الإسراء والمعراج

أطلقت وزارة الأوقاف "مسابقة الإسراء والمعراج"، التي تتكون من خمسة أسئلة، بواقع سؤال واحد يوميا لمدة خمسة أيام.

وصرحت الوزارة، أن المسابقة مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة، وللفائزين جوائز قيمة.

وأوضحت الأوقاف، أن الاشتراك في المسابقة يكون بالإجابة عن كل سؤال يومي، ثم يحمل المشترك الإجابات الخمس مجمعة على الرابط الذي سوف تنشره الوزارة.

وأطلقت الأوقاف "السؤال الأول ":

ما معنى كل من الإسراء والمعراج لغة واصطلاحا عند علماء السيرة؟