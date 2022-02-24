/681403/استاذ-علاقات-دولية-العملية-العسكرية-الروسية-فى-أوكرانيا-ستكون-قصيرة-المدى

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية من موسكو، ان العملية العسكرية الروسية سوف تكون عملية قصيرة المدى والاهداف الاستراتيجية لهذه العملية كانت معلنة ومتوقعة منذ بداية الأزمة ولن تنتقل خارج منطقة الدونباس، مشيرا الى ما حدث الاسبوع الماضى من تكثيف للعمليات العسكرية من قبل القوات العسكرية الاوكرانيا تجاه منطقة الدونباس، مما وضع خطورة على حياة المدنيين.

دوت الخليج

دور الجانب الغربى فى الأزمة الروسية-الأوكرانية:

واكد الدكتور عمار قناة ،عبر لقائه فى موجز الاخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، على ان الموقف الغربى ساهم بشكل كبير فى وصول الأزمة الروسية-الأوكرانية الى هذا الحد من خلال التجاهل التام لمطالب روسية حول الضمنات الأمنية وحول القضية الاوكرانية والمنطقة المتنازع عليها.

وتابع انه يوجد اطارا واضحا سياسيا دبلوماسيا وهو الخاص باتفاقية مينسك الدولية والتى مررت عبر مجلس الأمن، قائلا ولكن رأينا التعند من الجانب الاوكرانى فى هذه المسألة ضمن الضوء الاخضر الأمريكى ومحاولات تغيير المعادلة من سياسية الى عسكرية، مما أدى الى تصاعد الامور و حدث الكثير من المتغييرات.

العملية العسكرية الروسية:

وأكد على ان العملية العسكرية الروسية هى وسيلة ضغط إضافية على كييف وعلى الاطراف الاوروبية للجلوس حول طاولة المفاوضات للوصول الى مسار دبلوماسى، ولكن وضعت دول الغرب شروط مسبقة للجلوس على طاولة النقاش فى ظل ارسال اسلحة فتاكة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول المنطقة الى اوكرانيا منذ بداية الأزمة، مما ادى الى تصعاد الأزمة عسكريا

واضاف الدكتور عمار قناة ان استراتيجية وسياسة الولايات المتحدة على مدار العصور الماضية هى استغلال الصراعات الدولية وتوظيفها لاهدافها الجيواستراتيجية. كما أضاف انه لا يمكن التحدث عن هذه الازمة دون العودة الى الثورة الملونة فى عام 2014 والتى دعمتها الولايات المتحدة بشكل مباشر. واوضح ان الجانب الغربى كان له دور كبير فى تصعيد الأزمة عسكريا، مشيرا الى ارسال قوات حلف الناتو الى اوروبا الشرقية وهو الامر الذى لا يمكن التغافى عنه، موضحا ان دول الغرب يتكلموا عن المسار الدبلوماسى ولكن على ارض الواقع يوجد وقائع تتنافى مع هذه المسألة، منوها انه فى حالة تدخل حلف الناتو كطرف عسكرى فى هذه الأزمة، فمن المؤكد سوف ندخل فى حرب عالمية ثالثة