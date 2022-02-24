/681424/الإفتاء-تعلن-موعد-استطلاع-هلال-شهر-شعبان

دوت الخليج

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان من عدمه، بعد أذان المغرب يوم الأربعاء المقبل الـ٢٩ من شهر رجب.

الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان

وكان قبلها الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد قام بكشف عدد الأيام المتبقية على موعد أول أيام شهر رمضان 2022، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، أنه متبقي من الأيام 37 يوما على موعد أول أيام الشهر الكريم، لافتا إلى أنه وفقا للحسابات الفلكية متوقع أن يكون 2 أبريل المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا، مشيرا إلى أن شهر شعبان 2022 سيكون 29 يوماً العام الهجري الجاري.

تجدر الاشارة إلى ان دارُ الإفتاء المصرية، قد ردت على المشكِّكين في رحلة الإسراء والمعراج مُؤكِّدَةً: إنَّ المغالطات حول رحلة الإسراء والمعراج تدور في اتجاهين؛ الأول: هل حدثت هذه المعجزة؟ والثاني: متى حدثت؟

دوت الخليج

فأمَّا حدوثها؛ فقد حَدَثت قطعًا؛ لأنَّ القرآن أخبرنا بذلك، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1].

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والمقصود بـ﴿بِعَبْدِهِ﴾؛ أي: سيدنا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم، والآية دالَّة على ثبوت الإسراء.

وأوضحت أن ثبوت المعراج؛ فيدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 13 - 18].