/681431/مدير-المجلس-المصرى-للشئون-الخارجية-يكشف-أخر-مستجدات-الأزمة-الروسية-الأوكرانيا

قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية، لم نكن نتمنى ان تصل التوترات بين الجانب الأوكرانى والروسى الى هذا الحد، مؤكدا على ان تلك الازمة الروسية-الأوكرانية سوف يكون لها أثار سلبية كبيرة سواء على الاقتصاد العالمى او الطاقة وعلى الملفات السياسية المختلفة، وذلك نظرا للدور الذى تلعبة روسيا فى بعض الملفات فى المنطقة العربية.

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واوضح السفيرعزت سعد، عبر مداخلة هاتفية على برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، ان جميع المؤشرات خلال الأيام القليلة الماضية كانت تشير الى التوقيت التى سوف تتخذ فيه روسية القرار بالتدخل العسكرى على أوكرانيا قريبا جدا.

جماعات يمينية متطرفة داخل أوكرانيا

وتابع ان بيان الرئيس بوتين يؤكد على ان هذا الامر يتعلق بعملية عسكرية خاصة وموجهة الى هدف محدد وهو الخاص بالجماعات اليمينية المتطرفة داخل اقليم الدونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، مضيفا ان المراقب لهذه القضية منذ عدة سنوات وبعد ضم القرم فى 2014 يعلم جيدا انه يوجد جماعات يمينية متطرفة داخل أوكرانيا، ولديهم أجندة معادية للأوكرانين من اصول روسية

غلق اوكرانيا لمجالها الجوى اما الطيران المدنى:

اوضح السفير عزت سعد انه من الطبيعى ان تتخذ اوكرانيا القرار بشأن اغلاق مجالها الجوى امام الطيران المدنى، معلقا على هذا القرار بأن هذه معركة، ولكن يجب ان يعلم الجميع ان المتمردين فى الاقليمين الذين اصبحوا جمهورتين منفصليين لا يسيطروا الى على حوالى 30% من مساحة هاتين الجمهورتين، بينما المساحات الاخرى فهى تحت سيطرة الجماعات اليمينية المتطرفة التى تنشط ضد الروس.

وعلق على التطورات السريعة التى تحدث فى هذه الأزمة، قائلا تحليلى الشخصى هو أن السيناريو الحالى هو تكرار لما حدث فى حرب الأيام الخمسة فى جورجيا فى 2008، مشيرا الى حديث الرئيس بوتين فى بيانه أمس وهو ان هذه العملية قاصرة على الجماعات اليمينية المتطرفة.

العملية الروسية العسكرية:

جدير بالذكر ان اوكرانيا كانت قد أعلنت صباح اليوم الخميس عن اسقاط خمس طائرات روسية عسكرية وطائرة مروحية على لوهانسكن وكان قد أعلن الرئيس الروسى بوتين فى بيانه ان روسيا ليس لديها نية احتلال اوكرانيا ولكن حماية قليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك. وقد أعلنت اوكرانيا منذ قليل عن فرض حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا، بالأضافة الى قرار أوكرانيا بغلق مجلها الجوى اما الطيران المدنى.