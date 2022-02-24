/681433/للمرة-الثانية-اليوم-ارتفاع-سعر-الذهب-30-جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا، ولاسيما مع بدء الحرب الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، حيث زاد سعر جرام الذهب ليصل لـ 30 جنيها عن سعره صباح اليوم.

دوت الخليج

أسعار الذهب الآن

-سعر الذهب عيار ١٨ سجل ٧٤٠ جنيه.

-سعر الذهب عيار ٢١ سجل ٨٦٣ جنيه.

-سعر الذهب عيار ٢٤ سجل ٩٨٦ جنيه.

-سعر الاوقية سجل ١٩٧١ دولار.

سعر الذهب صباح اليوم

وكان قد زاد الطلب العالمي علي المعدن النفيس، حيث زاد بقيمة 16 جنيه في سعر الجرام منذ الأمس في الأسواق المحلية و٤١ دولار زيادة في سعر الأوقية في الأسواق العالمية عن أسعار أمس.

-سعر الذهب عيار ١٨ سجل نحو ٧٢٨ جنيه.

-سعر الذهب عيار ٢١ سجل نحو ٨٤٩ جنيه.

-سعر الذهب عيار ٢٤ سجل نحو٩٧٠ جنيه.

-الاوقية سجلت نحو ١٩٤٠ دولار.

الحرب الروسية الأوكرانية

هذا و بدأت روسيا صباح اليوم، عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعدما أعلن الرئيس الروسي الرئيس فلاديمير بوتن، عن قراره بشن عملية عسكرية في دونباس.

وأكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، القوات الروسية وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده صباح اليوم، وأن العدوان الروسي استهدفت حرس الحدود، بالإضافة إلي سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا، وإعلان الداخلية الأوكرانية سقوط عددا من القتلي والجرحي جراء القصف الروسي.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح يمكنه الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية لمواجهة العدوان الروسي، في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة الأوكرانية أنها ستوزع أسلحة علي قدامي المحاربين.