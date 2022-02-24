بناءً علي طلب النائبة سمرة الجزار.. الموافقة علي إنشاء مدرسة فنية وأخري تجارية بمدينة سرس الليان بالمنوفية

/681418/بناء-علي-طلب-النائبة-سمرة-الجزار-الموافقة-علي-إنشاء-مدرسة-فنية-وأخري-تجارية-بمدينة-سرس-الليان-بالمنوفية

ناقشت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بلجنة الاقتراحات والشكاوي، طلب إقتراح برغبة مقدم بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، بشأن إنشاء مدرسة فنية وأخري تجارية على أرض مركز التدريب المهني بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية والتي تبلغ مساحتها 8500 متر مربع.

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وقد إنعقدت اللجنة للمناقشة مع النائبة سميرة الحزار عن جدوى المدسة وأهميتها لأهالى سرس الليان وبحضور اللواء عمر إدريس سكرتير عام مساعد محافظة المنوفيه والدكتور هانى عنتر وكيل وزارة التعليم بالمنوفيه ومسؤول هيئه الابنيه التعليميه وأعضاء من لجنة الاقتراحات والشكاوي ووزارة التربية والتعليم. أوضحت الجزار، فى المذكرة الإيضاحية أهمية المدرستين لأهالى مدينة سرس الليان والقرى القريبة ومحافظة المنوفية وأهمية التعليم الفنى والتجارى لخطة الدولة 2030.

الموافقة علي إنشاء مدرسة فنية وأخري تجارية

وبعد المناقشة وافقت اللجنة أكملها على المقترح وتنفيذه لأهميته وبناء المدرستين على أرض مركز التدريب المهنى بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية مع متابعة التنفيذ.

وكانت النائبة سميرة الجزار، قد تقدمت باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، بشأن الاستجابة لمطلب أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية ببناء مدرسة فنية (تجاري وصناعي) لتفيد أهل المدينة والمدن المجاورة، في إطار سياسة الدولة للتوسع فى التعليم الفنى.

وأشارت النائبة سميرة الجزار إلى أن مدينة سرس الليان التى تقع بين مركزى الباجور ومنوف بمحافظة المنوفية، يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة وكان بها مركز تدريب مهنى للتشييد والبناء على مساحة 10500 متر مربع، وله مدخلين على شارع 26 يوليو طريق سرس الليان سروهيت وشارع الشهيد هشام قنديل، وهذه المساحة خاوية الآن ولم تستغل، وتم نقل ملكيتها إلى وزارة التربية والتعليم.

وأضافت النائبة: بما أن مدينة سرس الليان لا يوجد بها أى مجال للتعليم الفنى سوى وجود مدرسة للتعليم التجارى فترة مسائية فقط ملحقة على مبنى ثانوى عام وليس لها مبنى خاص بها فلذلك الأهالى فى حاجة ماسة للمدرسة.