/681422/بعد-إغلاق-المجال-الجوى-ارتباك-بين-الجاليات-الأوكرانية-بالبحر-الأحمر

حالة من الإرتباك بين السائحين الأوكرانيين المتواجدون حالياً بالغردقة، وذلك عقب الإعلان عن إغلاق المجال الجوي لبلادهم، والتى تم الاعلان عنها اليوم لأسباب متعلقة بالتوتر الذى ضرب المنطقة مؤخراً، وشهدت محافظة البحر الأحمر حزن بين الجالية الأوكرانية المتواجدة بها فور سماع إغلاق المجال الجوى لأوكرانيا اليوم.

ويقول أبو الحجاج العماري الخبير السياحي، إن حالة من الصدمة والحزن انتابت السائحين الأوكرانيين الموجودين بالمنتجعات السياحية في مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، مضيفاً أن المدينة شهدت ارتباك بين الجاليات الأوكرانية وذلك بسبب إغلاق المجال الجوى والاعلان عن ذلك، مشيرًا إلى أن عدد منهم قرر العودة عن طريق بولندا ومقدونيا، بينما ينتظر عدداً أخر ما تسفر عنه الساعات المقبلة، مؤكداً أنهم يتابعون عن دأب الموقف أولا بأول وما ألت إليه الأمور، موضحاً أن رحلات سياحية لعدد من الجاليات الأوكرانية تأثرت بسبب ما ورد اليوم من أنباء حول إغلاق المجال الجوى.

ضرب السياحة بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأشار الخبير السياحي، إلى أن السياحة بمرسى علم ستتأثر كثيراً حال اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لافتاً إلى أن الرحلات الأوكرانية كانت الأكثر وصولًا خلال الأشهر الماضية، موضحاً أن الجاليات الأوكرانية سجلت مركزاً متقدماً من حيث أكثر الجاليات زيارة لمصر خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على أن التوتر الذى تشهده المنطقة سيؤثر سلباً على السياحة فى المصر خاصة مع تأثر الجاليات الأوكرانية بهذا الأمر.

وعلى صعيد آخر شهدت مدينة البحر الأحمر إلغاء رحلة طيران اوكرانية كان من المقرر وصولها مساء اليوم الخميس، واكد مصدر مسؤول بمطار الغردقة الدولى، إلغاء رحلة طيران اوكرانية كان من المقرر وصولها مساء اليوم الخميس، وكانت ستحمل عدد من السائحين وذلك بعد قرار السلطات في اوكرانيا اغلاق المجال الجوي امام الرحلات المدنية، أضاف المصدر فى تصريحات صحفية له، الطائرة التى كان من المقرر وصولها اليوم، كان يفترض بها العودة بعدد من السائحين الاوكران بعد انتهاء اجازتهم بالمنتجات السياحية بالغردقة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الجاليات الأوكرانية المتواجدة حالياً فى مصر يفكرون فى العودة عن طريق مدن أخرى، مما تسبب فى حالة من الارتباك بالمدينة.