/681423/اقتراح-برغبة-لتخصيص-10--من-الوظائف-الحكومية-لـأوائل-الخريجين

اقترحت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتخصيص 10 % من المسابقات الحكومية لأوائل الخريجين من مختلف جامعات مصر.

دوت الخليج

وقالت عبدالحميد، في مقترحها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط- أنها واصلت على مدار الأيام الماضية مقابلة العشرات من أبناء مصر من أوائل الخريجين، للاستماع إليهم والوقوف على مطالبهم والذي يأتي في إطار دورها تجاه أبناء بلدها.

اقتراح برغبة لتخصيص 10 % من الوظائف الحكومية لـ"أوائل الخريجين"

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في نص المذكرة التوضيحية للمقترح- عكفت خلال الفترة الأخيرة على الإطلاع على الكثير من تجارب الدول التي لها نماذج ناجحة في الاستغلال الأمثل لكوادرها البشرية من خريجي الجامعات بمختلف التخصصات في سبيل الاستفادة العلمية منهم من ناحية، وتوفير الفرص اللائقة لهم تقديرًا لاجتهادهم.

وأوضحت عبدالحميد، أن الفترة المقبلة يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تنظيم أكبر مسابقات تعيينات حكومية جديدة بالجهاز الإدارى للدولة فى منتصف العام الجارى 2022، لأول مرة منذ إيقاف حركة التعيينات فى عام 2016، وهي خطوة تستحق الإشادة والتقدير ونادينا بها مرارًا وتكرارًا لسد العجز في المصالح والهيئات الحكومية من ناحية، فضلًا عن ضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري للدولة، علاوةً على توفير فرص عمل جديدة لشبابنا.

وطالبت عضو لجنة الخطة والموازنة، بإحالة موضوع طلبها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، إعمالًا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.