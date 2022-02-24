عاجل- السيسى: مصر نجحت فى تجاوز الكثير من تبعات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بمناسبة المنتدى العالمى للتعافى من الجائحة بمنظمة العمل الدولية، أن جائحة كورونا كانت وما تزال أزمة إنسانية بوجه عام، لا أزمة صحية أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب.

وأشار إلى أن مصر تجاوزت الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية فعالة وناجحة.