تطعيم مليون مواطن بالجرعة التنشيطية الثالثة للقاح كورونا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، انخفاض نسب الإشغال بالمستشفيات لمرضى فيروس كورونا خلال الفترة من يوم 10 إلى 20 فبراير 2022 مقارنة بـ الفترة من 1 إلى 10 فبراير، فضلاً عن انخفاض أعداد مرضى العزل المنزلى بنسبة 41.9% فى ذات الفترة.





حيث تم تطعيم 39 مليونا و170 ألفا بالجرعة الأولى من اللقاح ، و29 مليونا و611 و562 مواطنا بالجرعة الثانية، و959 ألفا و281 مواطنا بالجرعة الثالثة، والتطعيمات متوفرة للتطعيم محليا أو بغرض السفر.

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