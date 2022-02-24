عاجل.. السيسى: مستقبل النظام الدولى آخذ فى التشكل أمامنا يوما بعد يوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بمناسبة المنتدى العالمى للتعافى من الجائحة بمنظمة العمل الدولية، أن ممثلى العمال وأصحاب الأعمال يضطلعون بدور بالغ الأهمية فى ظل حجم التداخل بين الأزمات الدولية وتأثيرها الواسع على كل مناحى الحياة.

وأشار إلى أن مستقبل النظام الدولى آخذ فى التشكل أمامنا يوما بعد يوم، وأن أزمة الجائحة عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت فى تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة.