جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة المنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية.



جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة المنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية. جاء ذلك نقلا عن قناة اكستر نيوز. وتقدم الرئيس بالشكر لمنظمة العمل الدولية على تنظيم هذا الحدث المهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. كلمة الرئيس بمناسبة المنتدى العالمى للتعافى من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.