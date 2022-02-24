شكرى والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التشاور السياسي

وقع وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور نايف الحجرف، مذكرة تفاهم بشأن آلية التشاور السياسي بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد استقبل وزير الخارجيةً سامح، صباح اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف، لمناقشة العلاقات المتميزة التي تربط مصر ومجلس التعاون الخليجي، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وذلك بمقر وزارة الخارجية، وذلك بحضور وفدين من البلدين.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية استقبل سامح شكري أمس الأربعاء⁩، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد للتأكيد على مواصلة دعم الأشقاء في ⁧فلسطين⁩، واستمرار مصر في مساعيها الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة وعادلة ⁧‫للقضية الفلسطينية⁩.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت من مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقوقهم وتطلُعهم المشروع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية؛ وأعرب عن مواصلة مصر مساعيها واتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.