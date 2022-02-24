شاهد.. تعليقاً على ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا.. محمد هنيدي: فاضل لنا...

علق الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات العالمى “توتير ” على الاوضاع فى أوكرانيا . وكتب هنيدي قائلاً : “ سنة وباء عالمي لم يشهده العالم من ١٠٠ سنة.. وسنة الحرب العالمية .. فاضلنا اجتياح الزومبي وزيارة فضائيين ومذنب ، احنا حد باصصلنا في حياتنا ” .

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