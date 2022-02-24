الرئيس السيسي: جائحة كورونا كانت ولا تزال أزمة إنسانية لا صحية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات تساهم فى صياغة التوجهات العالمية لشتى القضايا التى تهمنا، وتؤثر على شعوبنا ومستقبلنا.
وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية، بالشكر لمنظمة العمل الدولية على تنظيم هذا الحدث المهم، مشيرا إلى ان جائحة كورونا كانت ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام لا أزمة صحية أو اقتصادية أو اجتماعية.
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