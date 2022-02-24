الرئيس السيسي: جائحة كورونا تجاوزت فى تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة جائحة كورونا كشفت بشكل جلى عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، مشددا: "لا خروج من هذه الازمة دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك".
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية، أن الدول النامية والأقل نموا تجد صعوبة جمة في تجاوز تحديات الجائحة.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن أزمة الجائحة عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت في تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة.
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