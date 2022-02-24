انت الان تتابع تفاصيل خبر لغير الموظفين بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه على 30 سنة.. تعرف على الشروط والخطوات اللازمة للحصول على شقق الإسكان المتوسط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب الحجوزات للمواطنين من أصحاب الأعمال الحرة، للحصول على شقق الإسكان المتوسط بمشاريع “سكن مصر – دار مصر – جنة”، بأقساط شهرية تبدأ من 800 جنيه على مدة 30 سنة، ويستمر الحجز حتى 8 مارس المقبل. وأعلنت وزارة الإسكان الشروط اللازمة للحصول على شقق بالإسكان المتوسط، أيضًا الخطوات اللازمة لحجز الشقق، تعرف عليه من خلال السطور التالية. تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم.

تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحا بها المهنة والأجر التأميني.

ألا يكون المتقدم للحجز، قد حصل على وحدة سكنية من قبل.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة المطروحة بها الوحدات السكنية أو أحد العاملين فيها. تعرف على الخطوات اللازمة لحجز شقق الإسكان المتوسط زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط.

اختيار “تسجيل مستخدم جديد”.

تسجيل البيانات الأساسية وهي: الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية – الرقم القومي – رقم الهاتف المحمول.

تحديد كلمة مرور خاصة بك، ثم ستصل إليك رسالة على الهاتف المحمول، لتأكيد كلمة المرور.

الضغط على خيار “تسجيل”.

اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية به.

اقرأ الإقرار جيدا ثم اضغط “موافق”.

اضغط على “استمارة تقديم طلب حجز وحدة سكنية”.

اضغط على كلمة “إرسال”.

ومن ثم سيتم فتح الموقع مرة أخرى، قم باختيار “مستخدم حالي”، وستصل لك رسالة بكود وتفاصيل الوحدة السكنية التي حجزتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لغير الموظفين بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه على 30 سنة.. تعرف على الشروط والخطوات اللازمة للحصول على شقق الإسكان المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.