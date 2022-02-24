/681430/موسيماني-عن-أرسين-فينجر-أشعر-بالتواضع-الشديد-لمنحي-الفرصة-لسماع-كلمات-الحكمة-من-هذه-الأيقونة

بدا المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، متأثرًا بطريقة تواضع أرسين فينجر المدير الفني السابق لفيرق أرسنال الإنجليزي بعدما عقد معه جلسة.

يوصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب موسيماني عرب حسابة الشخصي"فيس بوك:" كان من المفترض أن يستمر اجتماعي مع أرسين فينجر من 15 إلى 20 دقيقة ، لكن انتهى به الأمر لمدة 120 دقيقة أشعر بالتواضع الشديد لمنحي الفرصة لسماع كلمات الحكمة من هذه الأيقونة.

وأختت:" شكرا جزيلا لأولئك الذين جعلوا هذا الاجتماع ممكنا.

قائمة الأهلي لمباراة صن داوينز

في حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

في خط الدفاع: ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام

في خط الوسط: حسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود.

في خط الهجوم: ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الهلال السوداني والأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب