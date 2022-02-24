/681435/وكيل-صناعة-النواب-طرح-5-مجمعات-صناعية-جديدة-جاهزة-يزيد-من-قدرة-مصر-على-التصدير-الصناعى

رحب النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعزمها طرح نحو 5 مجمعات صناعية جاهزة، شاملة المرافق والتراخيص، قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى.

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وقال السلاب فى تصريحات له اليوم، إن التوسع فى طرح الاراضى الصناعية جاهزة المرافق والتراخيص يساعد القطاع على النمو والتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بما يعكس ويؤكد الاستراتيجية المصرية بالوصول إلى 100 مليار دولار حصيلة صادرات والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف أن القطاع الصناعى يمثل نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي حاليا والتوسع فى طرح الأراضى المرفقة يساهم فى زيادة حصته وبالتالى المزيد من فرص العمل والتشغيل والقضاء على البطالة.

وكيل صناعة النواب: طرح 5 مجمعات صناعية جديدة جاهزة يزيد من قدرة مصر على التصدير الصناعى

وطالب السلاب بتسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الأراضى، وأن تكون بأسعار مناسبة على أن يتم التوسع فى طرح الأراضى المرفقة خلال الفترة المقبلة بمناطق الصعيد وغيرها من المناطق التى تستهدف الحكومة رفع معدلات الاستثمار الصناعى بها.

وقال وكيل أول لجنة الصناعة، إن تجاوز الصادرات السلعية لمصر خلال العام الماضى 32 مليار دولار مقارنة 25.4 مليارا خلال العام 2020 يدعم من قوة الاقتصاد المصرى وتوفير العملات الصعبة له.

وذكر أن كل مصنع يتم إنشائه ودخول إنتاجه إلى السوق المحلى له قيمة كبيرة على الاقتصاد الوطنى من ناحية خفض فاتورة الواردات وزيادة التشغيل ورفع حصيلة الصادرات وزيادة الإيرادات الضريبية من جانب آخر للخزانة العامة للدولة، قائلا: "الصناعة قاطرة التنمية الحقيقية القادرة على التصدى للأزمات المختلفة".

فرص نمو الصادرات الصناعية

وأضاف أن فرص نمو الصادرات الصناعية كبيرة ومن المستهدف زيادة حصتها بمعدل نمو 15% على الأقل سنويا من إجمالى الصادرات المصرية السلعية فضلا عن أن القطاع يستهدف زيادة الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى بمعدل يتراوح بين 10 إلى 15%.

ويرى السلاب أن القطاع الصناعى يسير فى طريق تعميق المكون المحلى فى مختلف الصناعات المصرية باعتبار ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية مصر 2030.