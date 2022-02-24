/681438/بعد-توتر-الأوضاع-اسرائيل-استعدادها-الكامل-لاستيعاب-آلاف-مهاجريها-من-أوكرانيا

أسفرت الحرب الروسية على اوكرانية الى دفع العديد من جدول العالم بتحذير رعايهم في اوكرانيا، وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن كامل استعدادها لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا.

دوت الخليج

وفق ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن وزيرة الهجرة والاستيعاب في بلادها، بنينا تامانو شطا، فإن اسرائيل مستعدة لاستيعاب الآلاف من المهاجرين من أوكرانيا.

اسرائيل استعدادها الكامل لاستيعاب آلاف مهاجريها من أوكرانيا

وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية في بلادها لم تشهد قفزة كبيرة في الطلب على الهجرة إلى البلاد، في الشهر الماضي، ولكن مع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، فإن الوضع قد يتغير.

هذا وبدأت روسيا صباح اليوم، عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعدما أعلن الرئيس الروسي الرئيس فلاديمير بوتن، عن قراره بشن عملية عسكرية في دونباس، مؤكدا أنه المسئولية الكاملة لإراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا.

الحرب الروسية الاوكرانية

الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أكد أن روسيا وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده صباح اليوم، وأن العدوان الروسي استهدفت حرس الحدود، بالإضافة إلي سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا، وإعلان الداخلية الأوكرانية سقوط عددا من القتلي والجرحي جراء القصف الروسي. ومن جانبه، أكد الجيش الأوكراني، أنه دفاعاته الجوية أسقطت 5 طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي، في منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا.

في حين نفت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرات روسية أو تدمير مركبات مدرعة في أوكرانيا.