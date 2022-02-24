/681440/ألفت-المزلاوي-قانون-العمل-الجديد-يمثل-نقلة-نوعية-للعامل-المصري-ويحفظ-حقوقه

قالت النائب ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يشمل العديد من المكاسب والامتيازات، حيث إنه يمثل نقلة نوعية ويعمل على حفظ حق العامل المصري الذي يمثل ركيزة أساسية في البناء والتنمية.

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وتابعت المزلاوي في بيان صادر عنها أنه من أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد «إلغاء استمارة 6»، وتتمثل أهميتها في رفع ضغط التهديد المستمر بالفصل من العمل من على كاهل العاملين، ما يعد واحدة من أبرز الامتيازات التي يمنحها القانون إلى العامل في مؤسسة عمله، كما أن القانون يلزم صاحب العمل بتثبيت العامل بعد أن يقضي مدة معينة من العمل معه.

ألفت المزلاوي: قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية للعامل المصري ويحفظ حقوقه

ونوهت إلى ان القانون حظر الفصل التعسفي، وحال تعرض الموظف له، يلتزم صاحب العمل بصرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها في المؤسسة. وبالنسبة لخروج قانون العمل الجديد للنور، فإنه بعد مناقشته في مجلس الشيوخ والموافقة النهائية على بنوده، فإنه سيعود لمجلس النواب من أجل الموافقة عليه، وإرساله إلى الرئيس من إجل إقراره وخروجه إلى النور.

أهداف قانون العمل

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.