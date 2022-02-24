/681441/كشف-اثرى-جديد-تفاصيل-العثور-على-منزل-رومانى-أسفل-قصر-اندراوس-باشا

كشف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الخميس، ان البعثة المصرية العاملة فى موقع قصر توفيق اندراوس الذى تم إزالته بجوار معبد الاقصر مباشرة على كورنيش النيل عثرت على العديد من الاكتشافات المهمة فى الموقع الاثرى، والتى تعد إضافة للاكتشافات التى تتم بالاقصر.

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وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اول هذه الاكتشافات العثور على منزل رومانى مكون من طابقين له سقف علوى به سلالم تؤدى إلى البدروم ومدخل يؤدى إلى حجرة ثانية ، ويحتوى المنزل على حوائط من الطوب اللبن، مشيرا الى استمرار أعمال الحفائر وانه خلال شهر تقريبا ستظهر العديد من المفاجآت فى هذا الموقع الاثرى المهم.

العثور كذلك على فرن نادر بعمق ٤ أمتار وقطر مترين

وأوضح وزيري ، أنه تم العثور كذلك على فرن نادر بعمق ٤ أمتار وقطر مترين، مشيرا الى أن هذا الفرن يظهر لأول مرة فى الصعيد كما أنه تم العثور على نماذج مشابهة فى وسط الدلتا وسيناء كما أن هناك نماذج مشابهة أيضا فى تركيا وصقلية وإيطاليا واليونان وهى المناطق التى سيطرت عليها الدولة الرومانية ، ومن المرجح أن هذه الافران كانت تستخدم فى حرق عالى باستخدام الفحم لصب المعادن وتم العثور بداخلها على بقايا رماد.

استمرار حفائر البعثة المصرية

وأكد وزيرى على أن هذا الاكتشاف يعد إضافة علمية فى منتهى الأهمية، وتابع ان استمرار حفائر البعثة المصرية فى الموقع أسفرت أيضا فى العثور على لوحة نادرة تجمع بين الملك امنحتب الثانى وتحتمس الرابع وهما يقدمان القرابين، حيث ان الملك امنحتب الثانى قضي فى الحكم نحو ٢٦ عاما.

اوانى تقديم القرابين ولوحة للملك بطليموس

كما تم العثور على اوانى تقديم القرابين ولوحة للملك بطليموس ومصحن من الحرانيت وكمية كبيرة من القمح والعثور على كمية من العدس بالإضافة إلى العثور على مائدة قرابين مكسور منها الجزء العلوى الذى كانت توضع به السوائل سواء مياه او البان .

واكد وزيرى انه من داخل معبد الاقصر، قام الاثريبن المصريبن لفرز الكتل الموجودة على المصاطب من الجهة الغربية بالمعبد من العثور على كتلة حجرية مهمة لتمثال الملك رمسيس الثانى الحالس، موضحا أن الاثريبن مستمرون فى فرز الكتل للعثور على أجزاء أخرى للقدم.