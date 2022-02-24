رئيس محلية النواب:اللامركزية تساهم في حل المشكلات بشكل عام و مشكلات القليوبية بشكل خاص

/681444/رئيس-محلية-النواباللامركزية-تساهم-في-حل-المشكلات-بشكل-عام-و-مشكلات-القليوبية-بشكل-خاص
شدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على ان اللامركزية تساهم في حل المشكلات بشكل عام و مشكلات محافظة القليوبية بشكل خاص.
دوت الخليج
و قال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: لا يجب تجاهل حجم المخالفات في المحافظة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن عدم تنفيذ قرار هدم مستشفى الخصوص المركزي - محافظة القليوبية حتى الآن، بالرغم من إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/2016، وقيام وزارة الصحة بترحيلها بخطني العامين الماليين (2018/2017)، (2019/2018) وذلك دون تنفيذ.
و عقب المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية نتفهم ان وجود المستشفي ضرورة و اتضامن مع الطلبات و اضاف " هنعمل على الحصول على أرض من القطاع الخاص لان الاوقاف لم توافق على منح أرض.
و قال حسن عمر، التأخير يتسبب للنواب في حرج بالدوائر و لابد من حل الأزمة.
أحمد السجيني:اللامركزية تساهم في حل المشكلات بشكل عام و مشكلات القليوبية بشكل خاص
و ناقشت لجنة الإدارة المحلية، عدد من طلبات الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تأخر تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بطريق أبو الغيط – القناطر - محافظة القليوبية، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي منذ عامين، فضلاً عن تأخر مد خدمة الغاز الطبيعي للقرى الآتية " باسوس، أبو الغيط، الشيمي، شبرا شهاب، الحوالة، كفر عليم، الشرفا، المنيرة، بهاده " على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي وجميع أعمال البنية التحتية منذ أكثر من ثمانية أعوام.
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