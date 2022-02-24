عاجل- الحكومة تصدر بيانا بشأن توفير تمويل شراء السلع الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.





وبحسب بيان اليوم، استهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خصوصا المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية. وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.

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