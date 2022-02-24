رفع الغياب بالمدارس فى الترم الثانى.. «التعليم» تكشف الحقيقة

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى 2021 - 2022، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسى الثانى، ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامى وليس اختياريًا مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).