جدة - نرمين السيد - تواصل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية فى أوكرانيا؛ للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.





وأكد السفير المصرى تواصل السفارة المصرية مع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية عبر وسائل التواصل المختلفة، وأن أحوال كافة الطلاب المصريين وأوضاعهم مطمئنة ومستقرة. كما أكد السفير المصرى فى أوكرانيا لوزير التعليم العالى، أن السفارة مستمرة فى تواصلها الدائم مع الطلاب، والجهات المعنية فى أوكرانيا خلال الفترة القادمة؛ للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين. وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة ستبقى على اتصال بالسفارة المصرية فى أوكرانيا، كما تستمر فى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية فى مصر، للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من وزير التعليم العالى عن أحوال الطلاب المصريين فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.